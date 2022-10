Haaland jakter nye mesterligamål: – Ingen kan sammenligne seg med ham

Kampen mot danskene kan fort by på flere mål for 22-åringen som virkelig er i flytsonen. I helgen ble det hattrick og to målgivende pasninger i 6-3-seieren over byrival Manchester United. Han står med totalt 17 mål på elleve kamper.

Guardiola har til tider vært kjent for å hyppig rullere på laget, men denne sesongen har Haaland fått starte alle kampene. City-sjefen sa ingenting om en eventuell hvile for nordmannen onsdag.

– I denne alderen kan ingen sammenligne seg med ham. Tallene snakker for seg selv. Vi er veldig glade for å ha ham her, sa Guardiola på pressekonferansen.

Sergio Gómez, som i likhet med Haaland signerte for de lyseblå i sommer, lar seg imponere etter å ha forsvart seg mot nordmannen på trening.

– Han gjør veldig spektakulære ting noen ganger. Vi vet hva han er kapabel til, sa backen.

Tre mål på to kamper

Guardiola fikk også spørsmål om Norges manglende fotballtradisjoner sammenliknet med andre land. Den karismatiske manageren mener det ikke har noe å si hvor du kommer fra.

– Du må ikke være født i England eller Italia for å bli en god fotballspiller. Du kan komme fra hvor som helst bare du har gode instinkter, sa Guardiola.

Haaland startet mesterligasesongen med en måldobbel i 4-0-seiren over Sevilla. I kampen etter ble han matchvinner i 2-1-seieren over gamle lagkamerater i Borussia Dortmund.

Toppscorer

Haaland ble i fjor toppscorer i turneringen med sine ti mål, til tross for at Dortmund røk ut i kvartfinalen. I år spiller han for et lag som har som mål å gå helt til topps.

Det kan by på målrekorder for nordmannen som står med 26 mål på 21 kamper i Europas gjeveste klubbturnering. I hans debutsesong i mesterligaen med RB Salzburg ble det åtte mål på seks kamper i gruppespillet.

Blant annet nettet han hattrick mot den gang Sander Berge og Genk og scoret også mot Liverpool på Anfield.

