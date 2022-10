Bayern München knuste Viktoria Plzen – Inter slo Barcelona

Bayern er nå ubeseiret i 31 strake gruppekamper i mesterligaen, og det har ingen greid før dem. For fjerde sesong på rad har laget vunnet sine tre første kamper i turneringen.

Alt tyder på at de andre må kjempe om 2.-plassen i gruppa, og Inter skaffet seg et overtak ved effektivt å stoppe Barcelonas storscorer Robert Lewandowski hjemme i Milan.

Hakan Çalhanoglu sendte hjemmelaget i ledelsen to minutter på overtid i 1. omgang. Han overlistet Marc-André ter Stegen med et velplassert skudd fra distanse.

Da hadde Inter flere ganger vært nær. Laget ville fått straffespark for hands i det 24. minutt og scoring ved Joaquin Correa i det 29. minutt om det ikke begge ganger hadde vært en hårfin offside i forspillet.

– Alle kjempet for hverandre i dag. Det var nøkkelen, sa Çalhanoglu.

Nær utligning

Barcelona ga seg ikke uten kamp. Ousmane Dembélé sto for lagets første store sjanse da han traff stolpen i det 61. minutt.

Etter 67 minutter trodde Barcelona at de hadde utlignet, men VAR fant ut at innbytter Ansu Fati var borti ballen med hånden i forkant av Pedris mål.

Sergio Busquets hadde den siste store sjansen i sluttminuttene, men han traff ikke mål med sin heading på Dembélés frisparkinnlegg. På overtid var det VAR-sjekk for mulig hands på Inter-forsvarer Denzel Dumfries, men det gikk ikke Barcelonas vei.

Dermed er katalanerne utenfor plassene som gir avansement halvveis i gruppespillet. Returkampen mot Inter neste uke blir svært viktig for klubben i jakten på mesterligaspill også etter nyttår.

Fort gjort

Bayern München er uten poengtap og trengte ikke mer enn sju minutter før Leroy Sané banket laget i ledelsen. Målet kom etter et nydelig veggspill med Jamal Musiala.

Seks minutter senere dro Musiala nok en gang opp et angrep, som gikk via Leon Goretzka, før Serge Gnabry satte inn sitt første mål i Champions League for sesongen.

Sadio Mané ville også være med på leken, og han dro av «hele» Plzen-forsvaret før han banket inn det tredje i nettet bak Marian Tvrdon.

Ti minutter før pause så det ut som Musiala hadde lagt på til 4-0, og sørget for at alle de fire angrepsspillerne til hjemmelaget hadde kommet seg på scoringslisten, men målet ble annullert for offside av VAR.

Toppscorer

Etter pausen sendte Mané en nydelig ball opp på Sané, som satte inn sin fjerde scoring i mesterligaen og gikk opp som foreløpig toppscorer i turneringen.

Erling Braut Haaland (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona) og Kylian Mbappé (PSG) følger på plassen bak, med ett mål mindre.

Innbytter Eric Maxim Choupo-Moting scoret kampens siste mål etter å ha blitt byttet inn for Musiala i pausen.

– Vi har fått en veldig god start i gruppa, men vi skal prøve å vinne de tre siste kampene også, sa Mané, som ble kåret til banens beste tirsdag.

Det var faktisk en redusert Bayern-tropp som tok imot Viktoria Plzen tirsdag kveld. Thomas Müller og Joshua Kimmich har begge testet positivt for korona og måtte stå over kampen.

