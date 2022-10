Bayern München herjet med Viktoria Plzen – vant 5-0 i Champions League

Det tyske stjernegalleriet trengte ikke mer enn sju minutter før Leroy Sané banket laget i ledelsen. Målet kom etter et nydelig veggspill med Jamal Musiala.

Seks minutter senere dro Musiala nok en gang opp et angrep, som gikk via Leon Goretzka, før Serge Gnabry satte inn sitt første mål i Champions League for sesongen.

Sadio Mané ville også være med på leken, og han dro av «hele» Plzen-forsvaret før han banket inn det tredje i nettet bak Marian Tvrdon.

Ti minutter før pause så det ut som Musiala hadde lagt på til 4-0, og sørget for at alle de fire angrepsspillerne til hjemmelaget hadde kommet seg på scoringslisten, men målet ble annullert for offside av VAR.

Toppscorer

Etter pausen sendte Mané en nydelig ball opp på Sané, som satte inn sin fjerde scoring i mesterligaen og gikk opp som foreløpig toppscorer i turneringen.

Erling Braut Haaland (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona) og Kylian Mbappé (PSG) følger på plassen bak, med ett mål mindre.

Innbytter Eric Maxim Choupo-Moting scoret kampens siste mål etter å ha blitt byttet inn for Musiuala i pausen.

Bayern topper gruppe C med full pott på de tre første gruppekampene. Barcelona tar imot Inter senere tirsdag kveld.

Redusert tropp

Til tross for det dominerende resultatet, var det en redusert Bayern-tropp som tok imot Viktoria Plzen tirsdag kveld. Thomas Müller og Joshua Kimmich har begge testet positivt for korona og måtte stå over kampen.

Både Müller og Kimmich spilte i Bayerns overlegne 4-0 hjemmeseier over Leverkusen fredag kveld.

Under fredagens kamp var også kaptein Manuel Neuer og midtbanegeneral Leon Goretzka tilbake etter å ha testet positivt på koronaviruset under landslagssamlingen med Tyskland. Kimmich og Müller var også i Tysklands nasjonsligatropp.