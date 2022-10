Maddison glitret da Leicester svarte kritikerne – Nottingham-marerittet fortsetter

Seieren og de tre poengene gir etter alle solemerker Leicester-manager Brendan Rodgers arbeidsro, mens presset øker ytterligere på Nottingham-kollega Steve Cooper.

Leicester hadde kun ett fattig poeng denne sesongen foran mandagens hjemmekamp. Nå har mannskapet til Rodgers fire, samme antall som Nottingham. Sistnevnte er tabelljumbo på svakere målforskjell.

James Maddison ble dagens mann i bunnkampen. 25 minutter var spilt da midtbanespilleren kom til avslutning fra god posisjon foran mål. Ballen skiftet retning i en Nottingham-spiller på vei inn i nettmaskene og satte keeper Dean Henderson ut av spill.

Daka-lekkerbisken

To minutter etter ledermålet doblet Harvey Barnes ledelsen på et praktfullt skudd etter å ha fått ballen av Jamie Vardy. Da så det mørkt ut for gjestene, og verre skulle det bli.

Maddison var nemlig ikke ferdig for kvelden. Ti minutter før pause fikk han sjansen på frispark rett foran mål, og da Nottingham-keeper Henderson tok et steg vekk fra keeperhjørnet, svingte Maddison ballen nettopp dit og i mål.

Scoringen var 25-åringens femte i ligaen denne sesongen. Kun Erling Braut Haaland (14), Harry Kane (7) og Aleksandar Mitrovic (6) har flere.

Midtbanejuvelen hadde også en målgivende pasning på lager. Den kom da han slo ballen hardt inn foran mål langs gresset 17 minutter før full tid. Inne foran mål ventet innbytter Patson Daka med en real lekkerbisken. Spissen hælflikket ballen i mål i nærmeste hjørne.

Nær ledelse

Med til historien hører det at Nottingham var svært nær ved å ta ledelsen mandag. Den nigerianske spissen Taiwo Awoniyi kom alene med keeper midtveis i første omgang. Ballen smalt i stolpen etter angriperens avslutningsforsøk.

Leicester holdt nullen for første gang i ligaen denne sesongen. Med 22 baklengsmål før mandagens kamp var nok også det særdeles etterlengtet.

I neste serierunde skal Leicester på besøk til Bournemouth, mens Nottingham tar i mot Aston Villa.

