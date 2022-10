Guardiola om forskjellen på Haaland og Messi: – Han kunne gjøre alt selv

Da Guardiola trente Barcelona mellom 2008 og 2012 uttalte treneren at han forventet at den argentinske magikeren scoret i hver eneste kamp.

På spørsmål om forventningen er det samme med Haaland, jekket spanjolen nordmannen litt ned.

– Ja, men forskjellen et at Haaland kanskje trenger alle lagkameratene sine for å score, mens Messi kunne gjøre alt selv, svarte City-treneren, ifølge spanske Sport.

I perioden Guardiola trente Messi, leverte argentineren 211 mål og 97 assist på 219 kamper for Barcelona. Det utgjør et snitt på 1,4 målpoeng per kamp.

Med Haalands 17 mål og tre assist på elleve kamper knuser han Messis snitt. Nordmannen ligger nå på 1,8 målpoeng per kamp.

Haaland har riktignok en god håndfull mål, assist og pokaler igjen før han kan sammenligne seg med Messis karriere. Under Guardiola vant argentineren blant annet to Champions League-trofeer, tre ligatitler og to cuptitler.

