Straffebom fra Benzema i skadecomebacket da Real Madrid avga sesongens første poeng

Uavgjortresultatet er Real Madrids første poengtap denne sesongen og innebærer at Barcelona overtar tabelltoppen i spansk fotball på bedre målforskjell.

Forventningene var store til veteranspissen Karim Benzemas retur fra skadetrøbbel, og franskmannen havnet så definitivt i søkelyset. Først var det imidlertid Vinicius junior som sendte hjemmelaget i ledelsen på det som lignet et innleggsforsøk. Ballen snek seg inn ved lengste hjørne.

Scoringen kom rett før pause.

Tidlig i annen omgang utlignet Kike for Osasuna på en vakker stuss etter et hardt innlegg. Ballen gikk i bue over Real-keeper Andrij Lunin.

Med ti minutter igjen å spille ble det for alvor dramatikk. Karim Benzema gikk i bakken i Osasunas straffefelt og ropte på straffe. Dommeren slo ut med armene og vinket først spillet videre, men ombestemte seg etter å ha sett episoden på video etter VAR-sjekk noen sekunder senere.

TV-bildene viste at Benzema fikk en dytt av Osasuna-forsvarer David Garcia, som ble sendt i garderoben med rødt kort. På det påfølgende straffesparket hamret Benzema ballen i tverrliggeren og over mål.

Real Madrid presset på for en matchavgjørende scoring mot slutten, men måtte nøye seg med det ene poenget.

