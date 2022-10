Svensken nektet Sandefjord en meget viktig seier i nedrykksstriden. Etter søndagens kamper skiller det tre poeng opp til HamKam på trygg plass.

– Vi må steppe opp. Det blinker litt rødt, og vi må ha poeng, konkluderte Sandefjords Mats Haakenstad overfor Discovery.

Samtidig mente han at uavgjort var et riktig resultat, i og med at Sarpsborg var gode og presset vertene kraftig etter hvilen.

– Litt surt

Sandefjord hadde nær oppskriftsmessig tatt ledelsen på hjemmebane like før pause, selv om det var gjestene som hadde hatt ballen mest.

Målfarlige Mohamed Ofkir fikk ballen fra Alexander Ruud Tveter og dunket den vakkert i mål via stolpen fra kanten av 16-meteren.

Sarpsborg jaget utligning etter sidebytte, og tidvis presset de vertene skikkelig. Etter 77 minutter kom også en rimelig fortjent utligning da Lars Markmanrud forgjeves prøvde å stoppe en gjennombruddsball mot Engvall. Spissen scoret sikkert alene med keeper.

– Jeg synes vi burde scoret flere mål. Samtidig stenger de igjen ganske bra etter scoringen sin. Det er litt surt med bare ett poeng, mente Engvall.

Vond statistikk

Det er niende gang på hjemmebane i år at Sandefjord har tatt ledelsen uten å vinne. Fire av kampene har endt med tap og fem med uavgjort.

– Det er klart at poeng er viktig, og vi hadde selvsagt håpet på tre i dag når vi ledet 1-0 så lenge. Men det var en tøff kamp mot et bra lag. Vi må begynne å vinne her hjemme, sa lagkaptein William Kurtovic.

1-1-resultatet gjør også at Sarpsborg fortsatt har et visst pusterom til lagene i nedrykksstriden. Tap ville ha sendt sarpingene inn der for fullt.

– Det kan vise seg at det poenget blir viktig til slutt, kommenterte trener Stefan Billborn etter kampen.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 24

Sandefjord – Sarpsborg 1-1 (1-0)

Release Arena, 3283 tilskuere.

Mål: 1-0 Mohamed Ofkir (42), 1-1 Gustav Engvall (77).

Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval.

Gult kort: Deyver Vega, Quint Jansen, Sandefjord, Victor Torp, Simon Tibbling, Sarpsborg.

Lagene:

Sandefjord (4-3-3): Jacob Storevik – Fredrik Pålerud (Mats Haakenstad fra 78.), Lars Markmanrud, Quint Jansen, Ian Smeulers – Amer Ordagic (Keanin Ayer fra 78.), William Kurtovic, Rufo (Franklin Nyenetue fra 83.) – Deyver Vega (Albin Winbo fra 64.), Alexander Ruud Tveter (Sivert Gussiås fra 83.), Mohamed Ofkir.

Sarpsborg (4-2-3-1): Anders Kristiansen – Ole Jørgen Halvorsen (Eirik Wichne fra 70.), Magnar Ødegaard, Anders Hagelskjær, Joachim Soltvedt – Anton Salétros, Serge-Junior Ngouali (Simon Tibbling fra 65.) – Mikkel Maigaard, Victor Torp (Guillermo Molins fra 65.), Tobias Heintz (Steffen Lie Skålevik fra 85.) – Gustav Engvall.

---