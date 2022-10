HamKam med «livsviktig» seier hjemme mot Jerv: – Sykt deilig

– Det kan vise seg å være livsviktig, så det er sykt deilig at vi drar det i land, sa tomålsscorer Aleksander Melgalvis til Discovery.

Etter 28 innledende og fartsfylte minutter med store sjanser til begge lag, var det Melgalvis som sendte HamKam i ledelsen i sin 50. kamp for klubben. Målet kom på en corner som Morten Bjørlo slo omtrent på straffemerket, hvor Melgalvis sto klar og nikket ballen i det lengste hjørnet.

Det var vertenes femte mål på hjørnespark denne sesongen. Det var også Jervs tolvte innslupne på corner.

– Det var en bra slått corner, og jeg fikk styrt den der den kom fra, sa Melgalvis til Discovery i pausen.

Jerv kjempet seg godt inn i kampen mot slutten av førsteomgangen, men likevel gikk lagene i garderoben på 1-0 til vertene.

Melgalvis-dobbel

Etter hvilen var det Melgalvis som doblet vertenes ledelse. Pål Alexander Kirkevold sendte en nydelig crosser over til HamKam-kapteinen, som banket inn 2-0-målet fire minutter ut i omgangen.

Etter en drøy times spill reduserte Mathias Wichmann med et nydelig langskudd som gikk stang inn for gjestene.

– Det er deilig å bidra med en scoring, det er lenge siden. Jeg føler jeg bidrar med god energi. Vi får satt trøkk på det på slutten, men det er skuffende at vi ikke får mer ut av det, sa Wichmann til rettighetshaveren.

Hard kamp om plassen

Med seier og tre nye poeng legger HamKam seg på trygg plass i Eliteserien. «Kamma» har tre poeng ned til Sandefjord på kvalikplass.

– Akkurat nå er jeg veldig, veldig fornøyd med at vi har vunnet et fotballkamp, sa HamKam-trener Jakob Michelsen.

Det er tett som hagl i bunnstriden i Eliteserien. Det er kun seks poeng som skiller Sarpsborg på 11.-plass og Sandefjord.

For Jerv ser det derimot svært tungt ut med tanke på eliteseriespill neste sesong. Sørlendingene ligger helt nederst på tabellen med 14 poeng. Det er 12 poeng bak HamKam på trygg plass.

– Det som ofte betegner et lag som rykker ned, er at de er nesten gode nok. Det har vært litt for mange sånne kamper. Men vi skal gi gass til mannen med ljåen kommer og tar oss, sa Jerv-trener Arne Sandstø.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 24

HamKam – Jerv 2-1 (1-0)

3871 tilskuere.

Mål: 1-0 Aleksander Melgalvis (27), 2-0 Melgalvis (48), 2-1 Mathias Wichmann (62).

Dommer: Marius Lien, Fossum (Skien).

Gult kort: Amin Nouri, Hasan Kurucay, HamKam, Ask Tjærandsen-Skau, Jerv.

Lagene:

HamKam (3-2-3-2): Lars Jendal – Halvor Opsahl, Hasan Kurucay, Vetle Skjærvik – Aleksander Melgalvis, Amin Nouri – Morten Bjørlo, Fredrik Sjølstad (Kobe Hernández-Foster fra 16.), Kristian Onsrud (Emil Sildnes fra 66.) – Marcus Pedersen (Jonas Enkerud fra 45.), Pål Alexander Kirkevold (Victor Lind fra 75.).

Jerv (4-3-3): Amund Wichne – Torje Wichne, Dylan Mboumbouni, John Olav Norheim, Iman Mafi (Mathias Haarup fra 60.) – Erik Brenden (Erlend Hustad fra 71.), Ask Tjærandsen-Skau, Leandro Fernandes (Mathias Wichmann fra 60.) – Amadou Diallo (Erik Tobias Sandberg fra 80.), Peter Wilson, Daniel Håkans (Jeremy Cijntje fra 80.).

