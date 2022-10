Erling Braut Haaland med hat trick og assist i Manchester-derbyet

Jærbuen scoret i det 33., 37. og 64. spilleminutt. Manchester City leder kampen 5-1.

Vertene kom best ut fra start da de først spilte seg fram til en vanvittig trippelsjanse, før Phil Foden sendte de i ledelsen etter bare åtte minutter.

Etter en drøy halvtime fikk vertene en corner, som Kevin de Bruyne slo millimeterpresist på pannebrasken til Haaland.

Målmaskinen brukte superkreftene sine og hoppet høyest av samtlige i feltet. Dermed kunne han enkelt nikke inn 2-0-målet.

– Haaland er et beist. Det er som en mann spiller kamp mot femmåringer. Jeg har ingen forståelse for hvorfor det er Eriksen om markerer ham, sa Gary Neville på Sky Sports, gjengitt av VG.

Hattrick

Fire minutter senere serverte De Bruyne Haaland igjen, som skled inn sitt andre mål for dagen.

Før pausen spilte også Haaland gjennom Foden på 4-0-målet.

– Vi så sulten i øynene deres. De giret opp og det var et kjør fra første stund. Han gjør to fine mål og en bra assist, sa Alfie Haaland om Manchester City og sønnen i pausen på Viaplay.

Etter hvilen banket Antony inn en redusering for Mnchester United i det lengste hjørnet, før Haaland gjorde hattricket komplett.

Ellevill start

Haaland ble kjøpt til Manchester City fra Borussia Dortmund i sommer for cirka 600 millioner kroner. Prisen ligger bare på cirka 60 prosent av Haalands antatte verdi og skyldes en klausul i kontrakten med den tyske klubben.

22-åringen fikk en drømmestart i Manchester City da han debuterte i Premier League med måldobbel på West Ham. I etterkant har han notert seg med tre hattrick og totalt 14 mål på åtte kamper i den engelske ligaen.

Nordmannen gjorde også to mål da han CL-debuterte for City borte mot Sevilla. Han scoret også mot gamleklubben Borussia Dortmund. Totalt står nordmannen med 17 mål på elleve kamper for de lyseblå.