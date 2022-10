Alexander Sørloth herjet for Real Sociedad – to scoringer og assist i målfest

Sørloth gikk målløs gjennom den nylige avsluttede norske landslagssamlingen, men søndag fikk han så til de grader nettsus for klubblaget.

Den trønderske spissen brukte bare åtte minutter på å sende Real Sociedad i ledelsen på bortebane. Japaneren Takefusa Kubo, med en fortid i Real Madrid, kom seg fri på venstrekanten og slo ballen strålende inn foran mål. På lengste stolpe kom Sørloth stormende og satte ballen i mål.

Girona slo imidlertid knallhardt tilbake med scoringer av Rodrigo Riquelme og Arnau Martinez, men tre minutter før pause var Sørloth frampå igjen. Et langt innlegg havnet hos nordmannen bak i feltet, og Sørloth fulgte opp med å ta ballen ned på brystet og hamre den i nærmeste hjørne på hel volley.

VAR-sjekk

Scoringen, som måtte sjekkes av VAR for en mulig offside, var av høy klasse. VAR-sjekken viste for øvrig at Sørloth hadde de nødvendige centimeterne på sin side og sto på rett side da pasningen ble spilt.

Trønderens måldobbel endte med å bidra til seier for gjestene. I annen omgang hamret riktignok argentineren Taty Castellanos inn 3-2 for Girona eter å ha forsert upresset framover i banen til han kom på skuddhold. Ikke lenge etter svingte imidlertid Sociedad-midtbanespiller Brais Mendez ballen direkte i mål på et frispark fra innleggsposisjon på høyresiden.

Scoringen som igjen sendte Sociedad foran i målprotokollen kom 18 minutter før full tid. Et innlegg fra David Silva ble flikket videre av Mikel Merino. I feltet kastet Martín Zubimendi seg fram og skjøv ballen forbi Giroa-keeper Juan Carlos.

Målgivende

Rett før slutt var det Sørloths tur til å bidra til en ny scoring. Trønderen slo pasningen forut for at spissmakker Kubo dro seg fri og prikkskjøt ballen i lengste hjørne til 5-3 for bortelaget.

Like etter ble nordmannen tatt av banen.

Sørloth står nå med tre scoringer i La Liga denne sesongen. Sociedad ligger på tiendeplass på tabellen og har Girona rett foran seg.

Tidligere søndag spilte Jørgen Strand Larsen 55 minutter da Celta Vigo vant 1-0 hjemme mot Real Betis.

