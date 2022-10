Aalesund snudde mot Viking – fikk pusterom i bunnstriden

Aalesund tok dermed en etterlengtet triumf etter to strake tap mot Sarpsborg 08 og Molde.

– Dette var en viktig seier og en god kamp av oss. Vi fighter med hjertet og gir alt vi har. Det er utrolig deilig å krige denne kampen i land, sa trener Lars Arne Nilsen til Discovery etter kampen.

Tangotrøyene har stadig falt lavere og lavere på tabellen etter en god åpning på sesongen. De står med 28 poeng og holder nedrykksspøkelset på avstand. Fem poeng skiller ned til Sandefjord på kvalikplassen.

– Vi vet hvilken situasjon vi er i og er et nyopprykket lag. Vi vil spille i Eliteserien neste år, så vi kjemper for livet for å klare det, fortsatte Nilsen.

Straffe

Viking gikk på sin side på sitt femte tap på de siste sju kampene i Eliteserien.

– Det er mye som mangler. Vi er nødt til å analysere denne kampen igjen. Vi må melde oss på alle sammen om vi vil være med på dette her. Nå ligger vi litt midt på tabellen, men det er viktige kamper i sluttspurten. Folk må vise hvem som har lyst til å være med videre, sa Zlatko Tripic etter nederlaget.

Drøyt ti minutter etter hvilen fikk Viking straffespark. Besim Serbecic var for sen på ballen og traff Kristoffer Løkberg i stedet.

Fra krittmerket smalt Tripic ballen ned i det venstre hjørnet. Det var hans femte fulltreffer denne sesongen.

Det tok likevel ikke mange minuttene før Aalesund slo tilbake med en utligning. Simen Rafn skrudde ballen på nydelig vis i lengste hjørne.

Snudde

Ti minutter senere var det Aalesunds andre vingback, Petar Golubovic, som sørget for mål. Gilbert Koomson slo lavt inn i feltet og ballen havnet over hos Golubovic som banket ballen i mål.

– Det var en veldig skuffende andreomgang. Det er ikke bra. Vi gikk opp til 1-0, men vi slipper inn to forferdelige baklengsmål, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim etter kampen.

I neste runde tar Aalesund turen til Grimstad for å møte Jerv, mens Viking tar imot Lillestrøm.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 24

Aalesund – Viking 2-1 (0-0)

Color Line Stadion, 4729 tilskuere.

Mål: 0-1 Zlatko Tripic (str. 56), 1-1 Simen Rafn (61), 2-1 Petar Golubovic (72).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Petar Golubovic, Aalesund, Yann-Erik de Lanlay, Viking.

Lagene:

Aalesund (3-2-3-2): Sten Grytebust – Besim Serbecic, David Fällman, Nikolai Hopland – Petar Golubovic, Simen Rafn – Erlend Segberg, Nenass, Dario Canadjija (Fredrik Haugen fra 69.) – Ebiye Moses (Gilbert Koomson fra 69.), Simen Bolkan Nordli (Kristoffer Ødemarksbakken fra 88.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol, Djibril Diop (Gianni Stensness fra 76.), Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Kristoffer Løkberg (Fredrik Torsteinbø fra 75.), Markus Solbakken (Harald Nilsen Tangen fra 66.), Yann-Erik de Lanlay – Niklas Sandberg (Daniel Karlsbakk fra 58.), Sander Svendsen (Kevin Kabran fra 75.), Zlatko Tripic.

---