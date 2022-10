Lewandowski fortsatte scoringsshowet i rekordseier for Barcelona

Lewandowski greide ikke å tegne seg på scoringslisten i første ligakamp, men deretter har både han og Barcelona fått fart på spillet og feid all ligamotstand av banen. De står med seks strake seirer der de har scoret 19 mål og bare sluppet inn ett.

Lørdag brukte den polske stjernespissen 20 minutter på å sende gjestene i ledelsen. Han fikk ballen inne i 16-meteren, gjorde en dragning og banket ballen i det lengste hjørnet.

Begge lag skapte målsjanser, men til slutt ble det med en knapp seier til Barcelona.

I neste runde tar de imot Jørgen Strand Larsen og Celta Vigo.

Tidligere lørdag sørget Álvaro Morata og Marcos Llorente for at Atlético Madrid slo Sevilla 2-0 på bortebane. Kampen markerte også kaptein Kokes 554. kamp for den spanske klubben, noe som er rekord.

