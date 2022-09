United-suksess ga månedspriser til Rashford og Ten Hag

Utmerkelsene kommer etter at United snudde en krisestart på sesongen til å vinne fire strake ligakamper. Rashford var helt sentral i oppturen.

I september ble det kun to oppgjør på United, men det var likevel nok til å sikre klubben en prisdobbel. Rashford noterte den målgivende pasningen i 1-0-seieren over Leicester, mens han scoret to ganger og hadde én assist i 3-1-triumfen over tabelltopp Arsenal.

Det er første gang Rashford er kåret til månedens spiller i Premier League siden januar 2019. Engelskmannen sliter for tiden med en skade og er usikker til Manchester-derbyet søndag.

Prisen for august gikk til Manchester City-spiss Erling Braut Haaland.

Ten Hag er bare den andre United-manageren til å vinne en PL-kåring siden legenden Alex Ferguson ga seg i 2013. Ole Gunnar Solskjær mottok prisen i januar 2019.

