Banestorming ga Everton millionbot etter å ha berget plassen

Ved to anledninger entret Everton-tilhengere banen i en dramatisk 3-2-seier over Crystal Palace. Oppgjøret ble stoppet i flere minutter etter at Dominic Calvert-Lewin hadde scoret det som ble vinnermålet.

Kaoset var størst etter kampslutt. Da ble Goodison Park-gresset overfylt av hjemmelagets supportere. Situasjonen ble ikke ansett for å være trygg, og det får Everton svi for.

Englands fotballforbund (FA) straffer klubben med en bot på 300.000 pund. Det oppgis at Everton har erkjent manglende kontroll.

Banestormingen på Merseyside var ikke den eneste i engelsk fotball på tampen av 2021/22-sesongen. FA har siden innført tiltak som åpner for automatisk utestengelse av fans som entrer gressmatta.

