United-stjerne forsvarer Ronaldo etter måltørke: – Ingen grunn til å lage såpeopera

Ronaldo gikk igjen målløs av banen da Portugal røk 0–1 for Spania i gruppefinalen i nasjonsligaen tirsdag. Etter kampslutt virket Ronaldo svært skuffet og frustrert.

United-stjernen kom til to sjanser, men måtte se Spania-keeper Unai Simon avverge begge avslutningsforsøkene.

– Det er ingen grunn til å lage voldsomme historier. Cristiano er her, han er her for å hjelpe, og han vil fortsette å hjelpe oss, sa Bruno Fernandes etter kampen.

Han forsvarte lagkameraten videre.

– Cristiano er spiss, han ønsker å score mål. Frustrasjon er normalt, men det var ingen her som var mer frustrert enn noen andre, sa han.

– Vi var alle veldig frustrerte, og det er ingen grunn til å lage en såpeopera rundt Cristiano, la Fernandes til.

Neste stopp for det portugisiske landslaget er VM-sluttspillet i Qatar i neste måned.

