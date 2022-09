Union Berlin forlenget med suksesstreneren

Klubben har ikke opplyst hvor lang varighet den nye kontrakten har. Sveitserens tidligere avtale gjaldt ut inneværende sesong.

– Han er en utmerket trener som sammen med sitt team har ført laget til den mest suksessrike periode i klubbens historie, sier Union-president Dirk Zingler til klubbens nettsted.

– Det vi har opplevd sammen de siste årene er utrolig og vanskelig å beskrive. Jeg føler meg hjemme her i Union, sier Fischer selv.

Hans assistent Markus Hoffmann blir også med videre.

Fischer kom til klubben i 2018 og førte laget til opprykk i første sesong. De to siste sesongene har laget kvalifisert seg til europacupspill. Så langt i høst er laget ubeseiret i serien med fem seirer og to uavgjorte.

De norske landslagsspillerne Julian Ryerson og Morten Thorsby er i Union-stallen.

– En utrolig kul klubb i en kul liga. Jeg hadde kanskje ikke sett for meg at vi skulle være på tabelltopp, men det er veldig gøy, sa Thorsby til NTB under den nylig avsluttede landslagssamlingen.

Union gjester Eintracht Frankfurt lørdag.

[ Tyskland-proff Thorsby om Heming-bråket: – Virker veldig dårlig håndtert ]