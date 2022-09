Solbakkens lovnad: – Dette laget kommer til å bli bedre

– Husk at vi har det yngste landslaget i Europa, og det kommer til å bli bedre. Vi må bli klart bedre i noen av spillets faser. For eksempel har vi mer å gå på i roen med ball. Hvis vi kunne hvile litt med ball, så ville vi hatt mer krefter i 2. omgang. Det har vi bruk for i det ganske vanskelige forsvarsspillet jeg prøver å få til med det laget her. Vi slipper inn veldig få mål tidlig, men vi blir slitne utover i kampene, og når huet er uklart og kroppen sliten, så kommer individuelle feil, sier han.

– Vi må bli flinkere til å roe ned når det går for fort, og vi må greie å holde vår organisering gjennom hele kampen. Vi må kunne hvile litt med ballen, uten å gi avkall på kontringsstyrken vår.

Han er også klar på at flere spillere presterte på høyt nivå under junisamlingen (ti poeng på fire kamper) enn i september (null poeng på to kamper).

Det store målet for Solbakkens landslag er å bryte den norske sluttspilltørken som har vart nesten et kvart århundre. I neste EM er det 24 år siden forrige gang Norge var med i et sluttspill. Den forrige kampen var med Solbakken selv på banen.

Vanskelig

Om halvannen uke kommer svaret på hvilke lag Norge må slå for å ta seg gjennom nåløyet. Norges tap for Serbia og manglende hjelp fra Sverige gjør at Solbakkens lag havnet nede på seedingsnivå 3 i EM-trekningen. Det betyr at laget må gjøre det bedre enn seedingen tilsier for å kvalifisere seg.

– I nasjonsligaen vant vi tre kamper mot lag som var høyere seedet (Serbia borte og to ganger Sverige). Jeg hadde ikke tatt jobben om jeg ikke trodde vi skal klare det, men det er en veldig nedtur at vi ikke havnet i bolle 2. Det er stor forskjell, og vi må nok sprenge noen barrierer, sier Solbakken.

Personlige feil ødela for Norge både i lørdagens 1-2-smell i Slovenia og i tirsdagens hjemmetap. På Ullevaal førte en grov pasningsmiss av Sander Berge til 0-2-målet tidlig i 2. omgang. Solbakken henger seg ikke for mye opp i det.

– I dag var det Sander, neste gang kan det være en annen. I Slovenia var det et skudd Ørjan (Nyland) kunne tatt, i dag en blind tversoverpasning. Men det er ikke det som avgjør, det er om vi blir enda bedre i helheten, sier han.

Slo tilbake

Han ga ny tillit til Nyland og fikk se ham gjøre en god kamp. Redningen av Dusan Vlahovics nikk på 0-0 var av høy klasse.

– Den redningen er det ikke mange keepere i Europa som gjør, vurderte landslagssjefen.

Han tror også spillegruppa som helhet evner å slå tilbake.

– Det er en ung gruppe som kommer til å bli bedre. Vi har ledere som kommer til å bli bedre, og vi har en god ledelse i fotballforbundet som legger ting til rette. Vi har fått oss noen trøkker nå, noen på trynet. Har du matchball på hjemmebane og til og med kan klare deg med uavgjort, så er det en nedtur ikke å greie det. Men jeg mener vi er på rett vei og har en veldig sterk overbevisning om at vi kommer til EM i Tyskland.

