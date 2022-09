Rosenborg rystet Real i Madrid – men røk ut av mesterligaen

Real Madrid vendte til 2-1-seier og sikret plass i gruppespillet med sammenlagt 5-1.

– Så lenge kreftene holdt, gjorde vi en veldig god bortekamp mot et ekstremt godt lag. Vi var ikke så langt unna 2-0-ledelse heller, men 1-1 kom litt for tidlig. Så ble vi slitne etter hvert, og da sluknet vi, men vi kan være litt stolte av at vi reiste hit og sjokket dem litt, sa RBK-trener Steinar Lein til Adressa.

Rosenborg gikk respektløst til verks og presset hjemmelaget fra start på Estádio Alfredo di Stefano. I det 8. minutt utfordret Synne Skinnes Hansen vertenes danske venstreback Sofie Svava, tok seg forbi henne og slo inn i feltet. Der møtte Emilie Nautnes ballen på volley fra kort hold og ga Rosenborg ledelsen.

– Jeg kom meg fri på siden og så at det var mye rom mellom backrekka og keeper. Jeg har funnet Nautnes mange ganger før, og hun var på rett plass, sa Skinnes til Adressa i pausen.

Nær 2-0-ledelse

Rosenborg hang veldig godt med i den første omgangen og kom til flere gode muligheter. Ett minutt på overtid i første omgang var det veldig nær 0-2, og da ville det vært kamp igjen om avansement. Skinnes gjenvant ballen inne i feltet, og den spratt til Cesilia Andreassen. Hennes skudd gikk rett utenfor.

Rett før pausesignalet fikk Real Madrid ballen i mål, men den skotske scoreren Caroline Weir ble korrekt avblåst for offside.

I stedet kom utligningen helt i begynnelsen av den andre omgangen. Athenea del Castillo rykket fra venstreback Maria Olsvik og la inn. Ballen gikk forbi keeper Lene Christensen, og Weir satte foten på den.

Bare nesten

Rosenborg var nær ved å komme foran igjen bare tre minutter senere, da Anna Jøsendal fant Skinnes Hansen med et fint innlegg fra venstre. Skuddet gikk rett over.

I det 61. minutt tok Real Madrid ledelsen for godt da Del Castillo fintet seg fri fra Olsvik og banket ballen i nettaket.

– Det er kjipt å være ute, men dette var god læring. Vi spilte iallfall bedre i dag, sa målscorer Emilie Nautnes.

Etter at Brann et par timer tidligere tapte for Rosengård er det klart at det heller ikke i år blir norske lag i mesterligaens gruppespill.

Kampfakta:

Mesterligaen fotball kvinner onsdag, 2. runde 2. kamp:

Real Madrid (Spania) – Rosenborg 2-1 (0-1), sammenlagt 5-1

1500 tilskuere

Mål: 0-1 Emilie Nautnes (8), 1-1 Caroline Weir (48), 2-1 Athenea del Castillo (61).

Dommer: Rebecca Welch, England.

Lagene:

Rosenborg (4-2-3-1): Lene Christensen – Mali Lilleås Næss, Kristine Leine, Mathilde Harviken, Maria Olsvik – Selma Sól Magnusdottir (Kristine Minde fra 62.), Emilie Joramo – Synne Skinnes Hansen (Sara Hørte fra 67.), Cesilie Andreassen (Synne Brønstad fra 76.), Anna Jøsendal – Emilie Nautnes (Celine Nergård fra 76.).

Real Madrid (4-3-3): Misa Rodriguez – Lucia Rodriguez, Kathellen Sousa, Rocio Galvez, Sofie Svava (Naomie Feller fra 66.) – Sandie Toletti (Teresa Abelleira fra 39.), Maite Oroz, Claudia Zomoza (Olga Carmona fra 66.) – Caroline Weir (Nahikari Garcia fra 77.), Esther Gonzalez (Freja Olofsson fra 76.), Athenea del Castillo.

Real Madrid til gruppespillet.

