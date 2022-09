Norheims Køge falt mot Juventus – bare ett av sju nordiske lag videre

Køge greide 1-1 i første kamp på hjemmebane, men en tidlig scoring av Sara Björk Gunnarsdottir sendte Juventus foran for godt i kampen om plass i gruppespillet.

Den tidligere Wolfsburg- og Lyon-spilleren scoret med assist fra Julia Grosso i det 11. minutt. I den andre omgangen trygget innbytter Sofia Cantore seieren.

Dermed blir det bare ett nordisk lag i mesterligaens gruppespill. Det er svenske Rosengård, som slo ut Brann i en nordisk duell som lenge var jevn og spennende. Rosenborg kom til kort mot Real Madrid.

Svenske Häcken tapte 0-2 hjemme for Paris Saint-Germain og 1-4 sammenlagt. Andrine Hegerberg var ubenyttet reserve for Häcken onsdag.

Mesterligadrømmen brast også for finske KuPS, som tapte 2-3 sammenlagt for St. Pölten etter ekstraomganger i Østerrike, og for islandske Valur. Sistnevnte spilte målløst borte mot Slavia Praha, men tapte 0-1 sammenlagt.

[ Rosenborg rystet Real i Madrid – men røk ut av mesterligaen ]