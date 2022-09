Første kvinnelige dommer i Serie A for menn – leder «norsk» oppgjør

Det bekreftet dommerforeningen AIA onsdag. Det ble ikke opplyst hvilken kamp hun skal dømme, men ifølge Gazzetta dello Sport og andre medier blir det kampen mellom Sassuolo og Salernitana.

Flere norske spillere kan bli involvert i den kampen. Kristian Thorstvedt og Emil Konradsen Ceïde er i Sassuolo-stallen, Erik Botheim, Emil Bohinen og Julian Kristoffersen i Salernitana-stallen.

– Dette er ikke hvilken som helst dag. Jeg er full av følelser nå, sa AIA-president Alfredo Trentalanga da han offentliggjorde at Caputi skal dømme sin første toppseriekamp.

– Maria Sole får sin Serie A-debut basert på prestasjoner. Vi gir ingen fordeler, hun har gjort seg fortjent til dette. Hele dommersektoren kan være stolt.

Caputi dømte i Serie C for menn forrige sesong. Hun har allerede dømt et Serie A-lag i den italienske cupen, men til helgen bryter hun en ny barriere.

[ Fotballdommer raser mot netthets – mener det ødelegger rekrutteringen ]