Finland fikk seedingen Norge gikk glipp av: – Vesensforskjell

Sveriges poengtap mot Slovenia ble kostbart både for svenskene selv og for nabolandet i vest, men en fest for naboene i øst. Finland fikk den siste plassen på seedingsnivå 2.

Hadde Sverige slått Slovenia og blitt nummer tre i gruppa, ville Norge hatt ni poeng på toertabellen og vært klart best. Fordi resultater mot gruppefirerne strykes, mistet Norge to seirer da Sverige ble jumbo. Med bare fire poeng på toertabellen (tok ett av seks mulige mot Slovenia) ble Norge dårligste toer i stedet. Finland vant med sine sju poeng foran Ukraina (fem), Island og Norge (begge fire).

Det betyr at finnene kommer på nest øverste seedingsnivå i EM-kvalifiseringstrekningen 9. oktober.

– Vi kommer til EM

– Det tyngste var ikke å miste opprykket, men at vi ikke kommer i 2. seedingsbolle. Sannsynligvis utgjør det en vesensforskjell. Nå kan vi potensielt få to kanonlag i gruppa vår, og det gjør at vi må sprenge noen barrierer for å komme til EM, sa Ståle Solbakken etter tirsdagens nedtur.

Etter at VM-billetten glapp i fjor høst, sa Solbakken at han følte seg sikker på at Norge kommer til EM i Tyskland. Han er fortsatt optimist selv om nasjonsligaen endte med en ny nedtur.

– Oddsen er blitt lav på at vi får en mye vanskeligere trekning, men det er ikke sånn at vi ikke kan greie det med en vanskelig trekning. I nasjonsligaen vant vi tre kamper mot lag som var seedet høyere enn oss. Jeg har en veldig sterk overbevisning om at vi kommer til EM i 2024, sa han.

Seedingen

Slik blir seedingen i EM-trekningen:

Nivå 1: Nederland, Kroatia, Spania, Italia, Danmark, Portugal, Belgia, Ungarn, Sveits, Polen.

Nivå 2: Frankrike, Østerrike, Tsjekkia, England, Wales, Israel, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Skottland, Finland.

Nivå 3: Ukraina, Island, Norge, Slovenia, Irland, Albania, Montenegro, Romania, Sverige, Armenia.

Nivå 4: Georgia, Hellas, Tyrkia, Kasakhstan, Luxembourg, Aserbajdsjan, Kosovo, Bulgaria, Færøyene, Nord-Makedonia.

Nivå 5: Slovakia, Nord-Irland, Kypros, Belarus, Litauen, Gibraltar, Estland, Latvia, Moldova, Malta.

Nivå 6: Andorra, San Marino, Liechtenstein.

Lagene trekkes inn i sju grupper med fem lag og tre med seks lag. Nederland, Kroatia, Spania og Italia skal til sommeren delta i nasjonsligasluttspill og vil på grunn av det trekkes inn i grupper med bare fem lag.

Kvalifiseringen gjennomføres neste år, og de to beste i hver av de ti gruppene går til sluttspill sammen med vertslandet Tyskland. De tre siste EM-plassene fordeles i nasjonsligaomspill. De fire beste lagene fra henholdsvis A-, B- og C-divisjonen som ikke allerede har sikret EM-billett, får delta i omspillet. Norge er rangert som nummer åtte i B-divisjonen. Dermed må fire av de sju lagene som er rangert foran, sikre EM-billett for at Norge skal få en slik sjanse.

