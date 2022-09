Bryne videre i cupen – møter Stabæk

Vinnermålet kom tre minutter etter hvilen. Undheim ble pent spilt alene med keeper og scoret mellom beina på Gudmund Broks Kongshavn.

Like før hadde pasningslegger Sigurd Grønli truffet stolpen fra distanse.

Seieren gjør at Bryne får et møte med 1.-divisjonskollega Stabæk i cupens 4. runde. Kampene der spilles i mars neste år, og da kan rogalendingenes motstander være klar for Eliteserien. Stabæk og Bryne kjemper i hver sin ende av tabellen i serieinnspurten.

Årets siste NM-kamp er mellom Viking og Kristiansund med avspark 12. oktober. Alle øvrige oppgjør i 3. runde ble spilt i juni og august.

