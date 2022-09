Branns mesterligadrøm knust – Rosengård videre etter drømmetreff

Brann hadde stor støtte fra egne supportere i returkampen på bortebane, men greide ikke å gi dem noe å feire. Etterpå var spillerne svært skuffet.

– Klart vi er det. Dette var en gyllen mulighet for oss. Vi gjorde en god 1. omgang og hadde taket på dem, men så fikk de en scoring på et fint skudd. Vi klarte ikke å komme tilbake, dessverre, sa målscorer Maria Brochmann til VG TV.

– Vi presterte bedre enn dem, så det føles urettferdig, sa kaptein Tuva Hansen.

Brann var best i lange perioder av den første omgangen og kom til alle de beste sjansene, men fikk ikke ballen i mål på godkjent vis. Dermed gikk lagene til pause i Malmö med 0-0 onsdag og 1-1 sammenlagt.

Gjestene startet best også i den andre omgangen, men så tok Rosengård ledelsen da Sofie Bredgaard fikk drømmetreff fra distanse etter et innkast. Dansken gikk innover på banen og prøvde seg med venstrebeinet. Hun limte ballen opp i lengste kryss, utakbart for Aurora Mikalsen.

Brutalt

Bare fem minutter senere fikk Brann en ny smell. Ria Öling fintet ut Ingrid Stenevik ved dødlinja og fant Mimmi Larsson, som scoret fra kort hold.

Det var brutalt for et Brann-lag som inntil de to scoringene været en historisk plass i gruppespillet.

Larsson økte også til 3-0, før innbytter Maria Brochmann pent nikket inn Cecilie Redisch Kvammes innlegg. Dessverre for Brann ble det bare et trøstemål.

Før pause så det veldig lovende ut for bergenslaget. Blant annet kom Guro Bergsvand til flere store sjanser etter hjørnespark. I det 7. minutt nikket hun rett utenfor fra kort hold, litt senere ble skuddet hennes blokkert til corner.

Annullert

I det 14. minutt traff Bergsvand mellom stengene, og Nora Eide Lie satte inn returen, men dommeren blåste for armbruk i duellen.

17-årige Signe Gaupset var også nær scoring. Hun misset i mottaket på et innlegg fra Tuva Hansen, men kriget tilbake ballen, vendte elegant og skjøt rett utenfor nærmeste kryss.

Therese Sessy Åsland, Marit Bratberg Lund og Gaupset igjen hadde også muligheter før Rosengård avgjorde.

Kampfakta:

Mesterligaen fotball kvinner onsdag, 2. runde 2. kamp:

Rosengård (Sverige) – Brann 3-1 (0-0), sammenlagt 4-2

Malmö idrottsplass

Mål: 1-0 Sofie Bredgaard (50), 2-0 Mimmi Larsson (55), 3-0 Larsson (70), 3-1 Maria Brochmann (80).

Dommer: Ewa Augustyn, Polen.

Gult kort: Marthine Østenstad (29), Therese Sessy Åsland (72), Brann.

Lagene:

Brann (5.3.2): Aurora Mikalsen – Marthine Østenstad, Tuva Hansen, Guro Bergsvand (Maria Brochmann fra 69.), Ingrid Stenevik (Cecilie Redisch Kvamme fra 63.), Marit Bratberg Lund – Nora Eide Lie, Signe Gaupset (Rikke Bogetveit Nygård fra 79.), Lisa Naalsund – Svava Gudmundsdóttir, Therese Sessy Åsland.

Rosengård (3-5-2): Teagan Micah – Emma Berglund, Gudrun Arnadottir, Rebecca Knaak – Ria Öling, Sofie Bredgaard (Gina-Maria Chmielinski fra 73.), Mia Person, Olivia Holdt (Karin Lundin fra 79.), Jessica Wiik – Olivia Schough (Fiona Brown fra 89.), Mimmi Larsson (Hallmatu Ayinde fra 79.).

Rosengård til gruppespillet.

