Andersson får støtte etter svensk nasjonsliga-fiasko

– Hundre prosent, det er ikke noe å snakke om, sa keeper Robin Olsen.

Sverige spilte 1-1 mot Slovenia og rykker ned fra nasjonsligaens B-nivå med kun fire poeng på seks kamper.

De svenske spillerne ønsker å ha ham med videre.

– Han har gjort det bra tidligere, og jeg synes det er riktig å gi ham tid, sa Dejan Kulusevski.

Sveriges poengtap mot Slovenia ble kostbart både for svenskene selv og for Norge, men en fest for naboene i øst. Finland fikk den siste plassen på seedingsnivå 2 i EM-trekningen.

Hadde Sverige slått Slovenia og blitt nummer tre i gruppa, ville Norge hatt ni poeng på toertabellen og vært klart best. Fordi resultater mot gruppefirerne strykes, mistet Norge to seirer da Sverige ble tabelljumbo.

EM-kvalifiseringsgruppene trekkes 9. oktober.

