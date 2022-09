United-sjef varsler færre spillerkjøp

Over 2,4 milliarder kroner ble brukt til å styrke United-stallen. Antony, Casemiro og Lisandro Martínez var blant seks nye spillere inn portene på Old Trafford.

Fansen kan ikke regne med at klubben er like aktiv de neste par årene.

– Vi vil fortsette å støtte Erik (ten Hag) med å sikre ham spillere med riktig kvalitet og personlighet for å oppnå suksess. Samtidig skal investeringen stå i stil med målet vårt om å være økonomisk bærekraftig, sier Uniteds fotballdirektør John Murtough i et investormøte torsdag da tallene for regnskapsåret 2021/22 ble lagt fram.

– Vi er totalt sett foran skjema i våre rekrutteringsplaner. Vi regner ikke med å være på samme aktivitetsnivå i framtidige overgangsvinduer, la Murtough til.

Manchester United hadde siste sesong de høyeste lønnskostnadene i Premier League-historien. De økte med 19,1 prosent til 384,2 milliarder pund (4,5 milliarder kroner).