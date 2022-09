Dæhli om Haaland-hysteriet: - Her får han være den gutten han er

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): At landslaget har fått et verdensnavn på plakaten passer Mats Møller Dæhli utmerket.

Den nybakte faren (fikk sitt første barn for en måned siden), har stor tillit i Nürnberg i 2. Bundesliga, og opplever et landslag i endring.

I positiv forstand.

Suksess gir selvtillit

Og selvsagt handler det om å ha verdens mest omtales spiss i laget. Det gir gruppa selvtillit.

De to seirene over Sverige i sommer har sendt Norge til topps i pulja og i posisjon til å rykke opp til de beste i Europa. Det betyr motstand av ypperste klasse i neste utgave av Nations League. Og kanskje en lettere vei til EM-sluttspillet i 2024.

Norge har tre poengs ledelse på Serbia foran de to siste kampene.

– Vi har satt oss selv i en veldig bra posisjon og det skal hele laget ha æren for. Men klart Erlings scoringer har brakt oss dit.

– Det er enorm oppmerksomhet rundt Erling Braut Haaland både på og utenfor banen. Endrer det noe internt?

– Det er godt å se at han er akkurat den samme gutten når vi er på trening og samling. Det sier også mye om hans mentale styrke. Det er vanskelig å forestille seg det presset og de forventningene han lever under hele tiden nå, sier Mats Møller Dæhli til Dagsavisen.

Men peker på litt større fokus på sikkerhet der det er tatt noen grep.

Mats Møller Dæhli i samtale med Dagsavisen på Ullevaal. (Reidar Sollie)

Braut i plenum, andre enkeltvis

Vi fikk et innblikk i det tirsdag da spillerne var tilgjengelige for mediene, men Erling Braut Haaland kan bare kjøres i plenum. Og det ble fullt kjør med fokus på klubbvalget, omstridte eiere og i hvilken grad Erling Braut Haaland skal kobles til verdens urettferdighet.

Som Ståle Solbakken sier: – Hver setning han sier kan tolkes og vris på.

Hver gang Braut Haaland går av eller på en buss er det barn og unge som vil ha bilder sammen med ham. NFFs sikkerhetssjef er bare to steg unna.

Møller Dæhli innrømmer han tenkte tanken da Braut Haaland debuterte for Borussia Dortmund. Og scoret selvfølgelig.

– Da var tanken: Hvor vil dette ende. Nå bare fortsetter det, sier han, og legger til.

– Jeg husker jeg la merke til ham i en aldersbestemt landskamp mot Tyskland for mange år siden. Han scoret to eller tre mål. Og Norge fikk et straffespark vi måtte score på. Han bare klinte ballen opp i vinkelen med den største selvfølgelighet. Det var noe ekstra, sier han.

Misfornøyd med sesongstarten

Nå har Møller Dæhli spilt mye av sesongstarten til FC Nürnberg i 2. Bundesliga, men laget har underprestert.

– Ja, jeg mener vi er et bedre lag enn det vi har fått vist fram. (13. plass, tre seire på ni kamper). Vi har hatt dårlig uttelling. Selv har jeg fått mye tillit tross noen småskader i innledningen og selvsagt en litt stressende periode da jeg ble far i forrige måned. Men nå har det roet seg, sier den tidligere Lyn-spilleren.

En nyfødt skapning i huset har gått greit rent praktisk. Mats Møller Dæhli er fysisk i veldig god form nå.

– Ja, jeg har jo spilt nesten alt i det siste.

– Du veksler mellom en sentral midtbanerolle og innoverkant, hva trives du mest med?

– Det er små nyanser mellom de posisjonene, jeg trives med begge, men skulle jeg velge blir det sentralt, sier en av landslagets veteraner med sine 33 landskamper.

Torsdag fikk han Martin Ødegaard med på treningsfeltet igjen. Fredag er det avreise til Ljubljana og kampen mot Slovenia der lørdag kveld.

Tirsdag venter Serbia på et utsolgt Ullevaal stadion.

