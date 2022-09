Mbappé krangler med eget forbund om bilderettigheter

Uenigheten har pågått i flere måneder, men kom til overflaten igjen mandag.

Flere medier omtaler en pressemelding sendt fra Mbappés rådgivere til det franske nyhetsbyrået AFP. Der fremgår det at Paris Saint-Germain-spissen nekter å delta i en planlagt fotoseanse med kollegene på landslaget tirsdag.

Bakgrunnen skal være at Mbappé er misfornøyd med at Det franske fotballforbundet ikke har gjort tilpasninger i den kollektive avtalen spillerne har rundt bilderettigheter.

Den gjeldende avtalen stammer fra 2010. Den pålegger spillerne å delta på markedsføringsaktiviteter i regi av det franske landslagets sponsorer. For dette skal spillerne belønnes med 25.000 euro for hver landskamp de spiller.

Mbappé og hans rådgivere argumenterer imidlertid med at denne løsningen er urettferdig, all den tid bilder av enkelte spillere brukes mer enn andre. De vil også ha mulighet til å påvirke hvilke sponsorer stjernespissen skal stille opp for.

I mars i år boikottet PSG-juvelen et PR-arrangement i regi av det franske forbundet.

Nyhetsbyrået AP har forsøkt å komme i kontakt med Mbappés advokater mandag, uten å lykkes.

[ Forverret fransk skadekrise foran viktige nasjonsligakamper ]