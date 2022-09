Sjokktap for nyopprykkede Liverpool for Reitens Chelsea i serieåpningen

Chelsea fikk en tidlig ledelse da Reiten ble felt av Gilly Flaherty, og Fran Kirby satte straffesparket i mål.

Gjestene fra London vasset i sjanser tidlig, og Sam Kerr trodde hun hadde doblet ledelsen etter å ha blitt frispilt av Kirby, men målet ble annullert for offside. Den avgjørelsen virket tvilsom ut fra TV-bildene, men det er ikke VAR i kvinnenes superliga.

Etter pause vendte Liverpool kampen med to straffespark. Først utlignet Katie Stengel etter at Millie Bright handset, så ble Stengel matchvinner etter at hun selv ble felt av Kadeisha Buchanan.

Reiten ble byttet ut 20 minutter før slutt på stillingen 1-1, mens Maren Mjelde var ubenyttet reserve.

[ Klart for sesongstart i kvinnefotballfeberens England: – Blir en drøm ]

City-smell

Overraskende tap ble det også for Manchester City, som ble slått 4-3 av Aston Villa. Kenza Dali scoret de to siste målene etter at City hadde vendt 0-2 til 3-2-ledelse. Julie Blakstad ble sittende på City-benken.

Celin Bizet Ildhusøy kunne juble for Tottenham-seier 2-1 borte mot Leicester. Hun fikk et kort innhopp, og det fikk også Thea Kyvåg da West Ham slo Everton 1-0.

[ Ildhusøy forlater PSG – klar for engelsk superligaklubb ]

Mange norske

Fredag vant Frida Maanum og Arsenal 4-0 over Brighton med Elisabeth Terland, lørdag fikk Vilde Bøe Risa et innhopp da Manchester United vant 4-0 over Reading med Amalie Eikeland. Maria Thorisdottir var ubenyttet United-reserve.

Seriestarten for kvinner skulle vært forrige helg, men ble utsatt på grunn av dronning Elizabeths død. Det var ett minutts stillhet før helgens kamper.

[ Omfattende markeringer etter dronningens bortgang ]