Everton tok sin første trepoenger – West Ham sliter fortsatt

Etter å ha åpnet med to tap hadde Everton spilt uavgjort i sine fire siste kamper. Søndagens seier kan være vendepunktet for Frank Lampards lag, som rykket tre plasser opp til 13.-plass.

Særlige farligheter ble det aldri i 1. omgang, selv om hjemmelaget satte inn et visst trykk mot slutten av en omgang som bar preg av to lag som var flinke defensivt og hvor dødballene florerte.

Etter 52 minutter løsnet det for hjemmelaget. Neal Maupay fikk ballen i beina like utenfor 16-meteren. Franskmannen fikk vendt seg og banket inn 1-0-målet.

Etter 73 minutter satte hjemmepublikummet nærmest hjertet i halsen da innbytter Said Benrahmas skudd traff innsiden av stolpen og spratt ut. En annen innbytter, Maxwell Cornet, fikk en flott mulighet mot slutten av kampen da han tilsynelatende kom alene mot mål, men backen Nathan Patterson kom til i siste sekund slik at Cornet fikk for skrå vinkel på avslutningen sin.

Gjestene hadde også noen giftige muligheter i overtiden, men Asmir Begovic holdt buret rent.

West Ham og David Moyes har en seier og en uavgjort etter å ha startet sesongen med tre strake tap.

Moyes var tilbake på Goodison Park hvor han hadde ansvaret i elleve suksessfulle år fra 2002 til 2013. West Ham-skuta har han styrt siden november 2017.

---

Kampfakta:

Everton – West Ham 1-0 (0-0)

Goodison Park

Mål: 1-0 Neal Maupay (52).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Conor Coady, Anthony Gordon, Dwight McNeil, Everton, Gianluca Scamacca, West Ham.

Lagene:

Everton (4-3-3): Asmir Begovic – Nathan Patterson, Conor Coady, James Tarkowski, Vitalij Mykolenko – Idrissa Gana, Amadou Onana, Alex Iwobi – Demarai Gray (Abdoulaye Doucouré fra 81.), Neal Maupay (Salomón Rondón fra 88.), Anthony Gordon (Dwight McNeil fra 75.).

West Ham (3-4-3): Lukasz Fabianski – Thilo Kehrer, Kurt Zouma, Aaron Cresswell – Vladimír Coufal, Tomás Soucek, Declan Rice, Pablo Fornals (Maxwel Cornet fra 61.) – Jarrod Bowen, Lucas Paquetá (Saïd Benrahma fra 61.), Michail Antonio (Gianluca Scamacca fra 69.).

---