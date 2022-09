– Undersøkelsene vi gjorde på lørdag viste at det ikke var et brudd. Han har pådratt seg en ankelbåndskade som ikke er så alvorlig at VM er i fare, sa Kehl på Sport1 TV.

Reus måtte ut på båre i førsteomgangen av lørdagens 1-0-seier over Schalke etter han hadde vrikket ankelen.

33-åringen vil i førsteomgang gå glipp av Tysklands nasjonsligakamper mot Ungarn ​​og England. Det er de to siste kampene før landslagssjef Hansi Flick skal ta ut Tysklands VM-tropp.

– Marco vil være ute i tre til fire uker og forhåpentligvis være tilbake igjen etter det, sa Kehl.

Reus har tidligere gått glipp av flere store mesterskap på grunn av skader og andre helseproblemer: VM i 2014 og EM i 2016 og 2021.

Mesterskapet i Qatar starter 20. november.

