Deilas lag fikk Brugge og Nusa ned på jorda – Zinckernagel herjet

Antonio Nusa kom inn og ble tidenes nest yngste målscorer i mesterligaen da Brugge vant 4-0 borte mot Porto tirsdag. 17-åringen er yngste norske spiller i turneringens historie.

Også søndag måtte han nøye seg med et innhopp. Da han kom inn i det 70. minutt, ledet Standard Liège allerede 2-0. Begge målene ble scoret av tidligere Bodø/Glimt-spiller Philip Zinckernagel.

William Balikwisha, som hadde assist på begge Zinckernagels mål, la selv på til 3-0 på overtid. Deretter pådro han seg sitt annet gule kort for feiringen og ble utvist.

Aron Dønnum spilte fra start for Standard Liège. Han ble byttet ut med danske Jacob Laursen et kvarter før slutt, rett etter at Nusa kom inn for Brugge.

Standard Liège er etter seieren oppe på femteplass. Royal Antwerp leder klart, fem poeng foran Genk og åtte foran Brugge.

Landslagsuttatte Andreas Hanche-Olsen spilte hele kampen da Gent tapte 0-1 for Genk.

[ Antonio Nusa mesterligadebuterte med scoring som yngste nordmann i historien ]