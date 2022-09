Uavgjort for Straus og Bayern i serieåpningen

Det ble nesten en drømmestart for nordmannen, som ble hentet fra Brann til trenerjobben i Tysklands mesterlag for kvinner. Før det var spilt tre minutter ble Lea Schüller spilt gjennom, og hun lobbet vakkert over keeper og i mål.

Gleden ble kortvarig ettersom linjedommeren vinket for offside, og målet ble annullert. TV-bildene viste at det trolig var feil, men det er ikke VAR i Bundesliga for kvinner.

Resten av første omgang var jevn og sjansefattig. Bayern hadde flere store sjanser etter pause, og ropte en gang forgjeves på straffespark. Bayern-keeper Maria Grohs reddet hjemmelagets beste sjanse et snaut kvarter før slutt.

Emilie Bragstad ble sittende på Bayern-benken og må vente på sin bundesligadebut.

