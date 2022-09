Flere forfall på Smeruds U21-landslag – Mvuka og Christensen kalt opp

Vålerenga-spiller Odin Thiago Holm trekker seg fra troppen på grunn av et dødsfall i familien, melder Discovery. Dessuten har Håkon Evjen meldt forfall som følge av en smell i ankelen. Tidligere var det klart at August Mikkelsen ikke blir med til Spania.

Inn kommer Tobias Christensen fra Vålerenga, Aune Heggebø fra Brann og nevnte Mvuka.

– Joel har ekstrem kompetanse en mot en, og han har imponert meg stort. Han er ærgjerrig og imponerende god i omstillingsfasen. Han har kraft til å løpe nok på internasjonalt nivå. Joel mangler litt sluttprodukt, men jeg vet at han jobber med det i Glimt, sier Smerud til Discovery.

– Aune gir oss fysikk, som vi mister litt med Jørgen Strand Larsen ute (hentet opp i A-landslagstroppen). Han funker som en oppspillspunkt, fortsetter U21-treneren.

Både Heggebø og Mvuka kan få sin U21-landslagsdebut, mens Christensen har vært med lenge.

– I uttaket ble han offer for at jeg ønsket å se noen nye ansikter. Vi vet veldig godt hva Tobias står for, sa Smerud til Discovery.

Norge møter Sveits 24. september og Spania tre dager senere, begge på spansk jord.

[ Thiago Holm og Sahraoui tatt ut på U21-landslaget ]