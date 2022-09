Klaveness møtte utenriksministeren – diskuterte Qatar-spørsmål

Klaveness sa før møtet at hun ønsket å drøfte «konkrete bekymringer» rundt situasjonen i Qatar. Der skal fotball-VM for menn arrangeres i november og desember.

Fotballpresidenten har vist til rapporter fra Migrant Rights og Amnesty, som blant annet går ut på at arbeidere blir deportert og mange ikke får utbetalt den lønnen de har krav på.

– Vi har et veldig godt samarbeid med NFF. Det er det vi ønsker å videreføre, og så vil vi ha dialog underveis når mesterskapet starter. De har jo en annen inngang og en annen kunnskap enn vi har, og derfor må vi samarbeide, sa utenriksminister Huitfeldt (Ap) til NTB etter møtet.

Hun understreket videre at utenriksdepartementet jobber mot qatarske myndigheter i forbindelse med det forestående VM-sluttspillet.

– Vi gir uttrykk for at vi har klare forventninger til at utøvere, de som skal dekke mesterskapet og publikum behandles på en skikkelig måte. At det er arbeidsvilkår og pressefrihet. Det gir vi uttrykk for overfor myndighetene i Qatar, sa Huitfeldt.

Klaveness kritiserte som fersk fotballpresident i mars den qatarske VM-komiteen og Fifa for ikke å gjøre nok for å få til en bedring av forholdene for menneskerettighetene i Qatar. Særlig oppmerksomhet var rettet mot forholdene for landets mange gjestearbeidere og forholdene de jobber under.

Senere har hun og andre europeiske fotballedere engasjert seg aktivt i arbeidet med å sikre gjestearbeidernes rettigheter og tatt opp situasjonen for LHBTQ-personer.

Qatar har lovet bedring og blant annet vist til konkrete reformer for gjestearbeiderne, som at de ikke lenger må ha tillatelse for å slutte eller bytte arbeidsgiver.

Flere rapporter har imidlertid sådd tvil om gjennomføringen og håndhevingen av reformene.

