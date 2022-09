Fotballpresident Klaveness om strømkrisen: – Vi er redde nå

Onsdag slo idrettspresident Berit Kjøll alarm på vegne av norsk idrett om de ekstra kostnadene økte energipriser påfører klubber og idrettslag. I et intervju med TV 2 stiller fotballpresident Klaveness seg bak budskapet.

– Vi er redde nå. Etter pandemien har vi opplevd veldig stort frafall og det er vanskelig å få tak i frivillige. Det er en veldig stor bekymring fra før, sier hun til kanalen.

– Så kommer disse galopperende energiprisene. Det er ikke bare strøm, det er også andre energiformer. Vi støtter idrettspresident Berit Kjøll. Når hun slår veldig høy alarm, så støtter vi det, tilføyer hun.

Klaveness håper regjeringen setter seg ned med idretten og ser på mulighetene for å forbedre dagens strømstøtteordning.

– Det er en krise for hele Norge dette. Det er ingen enkle vurderinger myndighetene skal gjøre, men det å få understreket hvor sårbar denne bevegelsen er etter pandemien, der voksenbredde sto stille i nesten halvannet år, er viktig, sier Klaveness.

Idrettskrets advarer

Også blant idrettskretsene lyser varsellampene. Roar Bogerud, styreleder Viken idrettskrets, peker på at utfordringene med kraftig økte strømkostnader ikke lenger gir idretten trygge og forutsigbare rammebetingelser.

– Usikkerheten vi opplever nå, tærer hardt på alle oppsparte midler. Disse skulle idrettslagene bruke til et nytt anlegg eller til sosiale aktiviteter. Nå blir de brukt til å betale fakturaer. Men mange idrettslag har ikke nok inntekter eller oppsparte midler. Noen må selge klubbhuset, høyne aktivitetsavgifter eller legge ned aktiviteten, sier han i en pressemelding torsdag.

Der nevnes også eksempler på en rekke klubber som både vurderer økte medlems- og treningsavgifter, stengte haller og stans i snøproduksjonen kommende vinter.

– Ingen lett situasjon

Dagens strømstøtteordning åpner for å dekke 80 prosent av utgiftene som overstiger 70 øre per kWt. Norges idrettsforbund har bedt om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime (kWh).

Det avviser regjeringen.

– Dette er ingen lett situasjon – ikke for idretten, ikke for familier, ikke for næringsliv eller kultur. Vi må kutte strømforbruket, og jeg vet at klubbene gjør det de kan for å skjerme barn og unge, og det er jeg glad for. Frivilligheten og idretten har fått strømstøtte siden desember 2021. Det er ellers bare privatpersoner og deler av landbruket som har fått tilsvarende ordninger, skrev statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet i en epost til NTB tirsdag.

