Enighet med dommerne – klart for spansk kvinnestart i fotball

Streiken blant dommerne gjorde at den 1. runden i spansk La Liga for kvinner aldri ble spilt sist helg. Der skulle regjerende mester Barcelona, med Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen på laget, ha startet borte mot Levante sist søndag.

Det betyr at det som skulle være 2. serierunde til helgen i praksis blir den første.

Dommerne har protestert mot lønns- og arbeidsforhold. De var ikke fornøyd med at hoveddommeren fikk rundt 3200 kroner per kamp, mens assistentdommerne fikk det halve.

Sent tirsdag kveld kom Det spanske fotballforbundet med beskjeden om at striden med dommerne er løst. Det innebærer at de kvinnelige dommerne blir gitt proffstatus.

Det er ikke kjent hvor mye dommerne får betalt etter at den ferske avtalen ble en realitet.

Det spanske fotballforbundet kaller den inngåtte avtalen med kvinnedommerne for historisk.

Barcelona med nevnte Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen er satt opp hjemme mot Tenerife lørdag.

