Zlatan om skadecomebacket: – Det kommer til å bli brutalt

Det er i et intervju med italienske Gazzetta dello Sport, gjengitt av svenske Fotbollskanalen, at spissveteranen snakker om skadesituasjonen sin. Zlatan sliter med en kneskade.

Det er ventet at 40-åringen er aktuell for spill igjen tidligst på nyåret. Så sent som i juli skrev Ibrahimovic ny kontrakt med Milan. Den strekker seg til neste sommer.

På spørsmål om når han er tilbake på banen, svarer han:

– Det kommer dere til å merke. Når jeg kommer tilbake, kommer det til å gi gjenlyd. Det kommer til å bli brutalt.

Den tidligere Milan-toppen Zvonomir Boban antydet nylig at det kunne være på tide å gi seg for svensken.

– Hvis jeg ser en spiller som er sterkere enn meg, slutter jeg. Men jeg har ikke sett den spilleren ennå, sier Zlatan om den saken.

Spissen, som fyller 41 år i oktober, er i gang med sin 24. sesong som profesjonell fotballspiller. Ibrahimovic debuterte for Malmö i 1999 og har siden spilt for klubber som Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United og LA Galaxy.

