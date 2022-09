Fortsatt stopperkrise i Sverige – fikk ni forfall til samling

Landslagssjef Janne Andersson tok onsdag ut troppen til de siste kampene i årets nasjonsliga. Skadefrie svenske midtstoppere med internsjonalt snitt vokser ikke på trær om dagen.

– Om du ser på midtstopperne, så disser jeg ingen som kan gå, sa Andersson halvt spøkefullt.

Han har igjen kunnet ta ut Manchester United-profilen Victor Nilsson Lindelöf, som nylig er tilbake fra skade. Men på stopperplass har han fått «nei» fra Joakim Nilsson, Carl Starfelt, Filip Helander og Hjalmar Ekdal.

De øvrige fem spillerne som har måttet takke nei til landskampene på grunn av skader, er Zlatan Ibrahimovic, Emil Krafth, Albin Ekdal, Kerim Mrabti og Jesper Karlsson.

– Alle ni hadde ikke startet. Men det er klart det er spillere som hadde vært aktuelle. Det åpner opp muligheten for andre. Hadde vi hatt en tilspisset situasjon her nå med et VM, da hadde jeg kanskje følt at jeg måtte spille inn et lag. Da hadde jeg vært mer bekymret, sier Andersson.

Sverige er nummer tre i Norges gruppe i nasjonsligaen og kan uansett ikke vinne puljen. Norge topper gruppen med ti poeng, mens Serbia har sju, Sverige tre og Slovenia to.

Norge møter Slovenia borte (24/9) og Serbia hjemme (27/9) i den kommende samlingen.

