Den norske mesterligakometen fikk landslagsstraff etter ugyldig fravær

Årsaken er at han ikke stilte til den forrige samlingen med G18-landslaget. Fraværet ble av Norges Fotballforbund ansett for å være ugyldig. Konsekvensen er at han ikke ble tatt ut denne gangen, melder TV 2.

Langhus-gutten var tatt ut til G18-landslagets kamper i Portugal i juni. Da ga imidlertid Club Brugge beskjed om at 17-åringen ikke ville delta som følge av at belastningen hadde vært tøff over tid.

Nusa prioriterte i stedet å være restituert til Club Brugges sesongoppkjøring. Det aksepterte ikke Norges Fotballforbund.

– Det handler om å verne om de internasjonale periodene slik at de er til benyttelse for spillere som skal på landslaget. Dette er en sak som dukker opp i flere sammenhenger. Det er viktig at sakene der forfallene anses som ugyldige, noe som må vurderes i hvert tilfelle, må få en konsekvens. Nettopp fordi det å skjerme internasjonal periode for landslagsvirksomhet er særdeles viktig, sier toppfotballsjef Truls Dæhli i NFF til TV 2.

– På generelt grunnlag handler det om hvem som skal gi spilleren ferie: Klubben eller landslaget? Skal han få det i internasjonal periode, betyr det at vi mister en av få perioder. Det er et prinsipielt spørsmål, legger han til.

Dermed kan mesterligakometen Nusa tidligst bli landslagsaktuell igjen når G18-landslaget skal spille EM-kvalifisering senere i høst.

