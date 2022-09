Brann klar for kvinnenes cupfinale – knuste Kolbotn borte

Storfavoritt Brann trengte ikke mer enn seks drøye minutter før de satte ballen i nettet bak Selma Panengstuen i Kolbotn-målet. Rakel Engesvik chippet ballen nydelig inn i feltet til Nora Eide Lie, som prikket kula i mål og sendte gjestene i ledelsen.

Ti minutter senere trodde Svava Gudmundsdottir at hun hadde doblet ledelsen til Brann, men måtte avbryte feiringen da hun så at linjedommeren hadde løftet flagget. Reprisen viste imidlertid at hun ikke sto i offside.

– Det skulle ikke vært blåst. Veldig sløvt av linjedommer som ikke ser det. Det er krise, sa NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

Dommerne lot heldigvis derimot målet stå da Guro Bergsvand headet et inn en corner åtte minutter før pause.

Etter hvilen banket Signe Gaupset inn 3-0, før Tuva Handsen bredsidet inn bergensernes fjerde. Maria Dybwad Brochmann og Engesvik økte til både 5-0 og 6-0, før Marie Andresen satte inn vertenes eneste mål i kampen.

Brann møter vinneren av Stabæk-Rosenborg i finalen. Den andre semifinalen spilles klokken 20.10.

[ Marerittstart for Vålerenga i Toppserie-sluttspillet – Brann snudde og vant ]