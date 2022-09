Benfica sjokkerte Juventus – stjernene sikret PSG-seier i Haifa ]

Tapet for Benfica gir Juventus et vanskelig utgangspunkt etter to runder. null poeng er fasit for det italienske storlaget etter at de tapte for PSG i den første kampen. Etter onsdagens kamper skiller det seks poeng opp til Benfica og PSG på tabelltopp.

Arkadiusz Milik sendte Juventus i ledelsen allerede etter fire minutter, men João Mario (straffespark) og David Neres sikret en noe overraskende seier for Benfica på bortebane. Portugiserne, som har Fredrik Aursnes i troppen, har spilt bra i sesonginnledningen og er ubeseiret etter seks kamper i hjemlig liga.

Aursnes ble byttet inn med ti minutter igjen av onsdagens oppgjør.

PSGs stjernegalleri måtte vente helt til det 69. spilleminutt før avgjørelsen kom mot Maccabi Haifa. Etter at Tjaronn Chery sendte vertene fra Israel i ledelsen etter 24 minutter, vendte franskmennene ved hjelp av scoringer fra Lionel Messi og Kylian Mbappé før Neymar fastsatte resultatet på tampen.

PSG møter Benfica borte i neste runde, mens Juventus skal jakte sine første poeng borte mot Maccabi Haifa.

---

Kampfakta:

Mesterligaen menn onsdag, gruppe H, 2. runde:

Juventus (Italia) – Benfica (Portugal)1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Arkadiusz Milik (4), 1-1 João Mário (str. 43), 1-2 David Neres (55).

40.775 tilskuere.

Fredrik Aursnes spilte 9 minutter som innbytter for Benfica.

Maccabi Haifa (Israel) – Paris Saint-Germain (Frankrike) 1-3 (1-1)

Mål: 1-0 Tjaronn Chery (24), 1-1 Lionel Messi (37), 1-2 Kylian Mbappé (69), 1-3 Neymar (88).

30.692 tilskuere.

---