TIL-juvel ute i flere uker – må stå over landslagssamling

MR-undersøkelsen viser en liten strekk, melder iTromsø.

– August er derfor ute noen uker. Vi er allerede i gang med rehabiliteringen, sier TIL-lege Jorid Degerstrøm til avisen.

Så sent som mandag ble Mikkelsen tatt ut for Norges U21-landslag foran kamper mot Sverige og Spania senere i måneden. De ryker for hans del.

Mikkelsen pådro seg lårskaden i Tromsøs 3-2-seier over Bodø/Glimt søndag. Han ble tatt av i pausen etter en strålende omgang.

TIL jobber for å få ham klar til møtet med serieleder Molde 1. oktober.

