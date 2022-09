Svensk fotball følger Norge – landslagsnekt for spillere som velger Russland

Grepet skjer kort tid etter at Mathias Normann ble Dinamo Moskva-spiller og nektet en plass i Ståle Solbakkens norske landslagstropp.

– For oss er det selvklart at spillere som velger å spille i en russisk klubb, ikke kan representere svenske landslag i fotball, sier president Karl-Erik Nilsson i Sveriges fotballforbund i en uttalelse.

Tidligere i år tok både det svenske ishockey- og basketballforbundet en tilsvarende avgjørelse som følge av Russlands krigføring i Ukraina.

Nilsson sier at svensk fotball har gjort sitt valg på bakgrunn av at de mener Russland ikke bør delta i idretten så lenge krigen pågår. Han viser også til at russerne er utestengt av Fifa og Uefa.

[ Solbakken om Normann: – Tonedøvt og uforståelig valg ]