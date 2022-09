Bayern-show ødela Lewandowskis hjemkomst

Superspissen har innledet tiden i Barcelona på samme måte som han herjet i Bayern-trøye, med seks mål på fem seriekamper og hattrick i mesterligaåpningen. Han kom til sjanse etter sjanse da Barcelona dominerte første omgang, men fikk ikke ballen forbi Manuel Neuer.

Det straffet seg da Bayern våknet til liv etter pause. I det 51. minutt tok Joshua Kimmich hjørnespark fra venstre. Ballen gikk over to gjestespillere ved nærmeste stolpe, og bak dem kom midtstopper Lucas Hernández susende på et helhjertet innløp. Umarkert stanget han ballen i mål.

Tre minutter senere bød Bayern München på tiki-taka da laget spilte seg ut bakfra og gjennom hele Barcelona-laget. En opplagt Jamal Musiala dyttet ballen fram til Leroy Sané, som skrudde på turboen, rykket fra Jules Koundé og lurte ballen forbi Marc-André ter Stegen med en følsom berøring.

Bayern har inntatt tabelltoppen med full pott, tre poeng foran Barcelona og et Inter-lag som vant 2-0 over Viktoria Plzen.

Knockoutslag

De raske målene var et knockoutslag for et Barcelona-lag som før pause var det klart beste laget. Pedri herjet med hjemmespillerne og skapte sjanser både for seg selv og lagkamerater, særlig Lewandowski.

Neuer måtte redde alene med Pedri før det var spilt ti minutter. Så kom to store Lewandowski-sjanser. Først ble han spilt gjennom av Pedri, men skjøt over etter først å la lagt ballen til rette. Så fikk den polske spissen sjansen ved lengste stolpe på innlegg fra Marcos Alonso, men Neuer gjorde seg stor og reddet.

Noussair Mazraoui, som kom inn for en skadd Benjamin Pavard etter halvspilt omgang, blokkerte en ny Lewandowski-sjanse rett før pause. Bayerns største mulighet kom da Musiala fant Thomas Müller i boksen, men Sadio Mané gikk i veien og blokkerte skuddet.

Pedri skapte en ny sjanse for Raphinha rett etter avspark i den andre omgangen, men så var det Bayerns tur.

Barcelona jaget en vei inn i kampen igjen etter de to raske baklengsmålene. Pedri så ut til å ha funnet den da han i det 63. minutt danset gjennom hjemmeforsvaret med hjelp av veggspill med Lewandowski, men avslutningen alene med Neuer gikk i stolpen og ut.

---

Kampfakta:

Mesterligaen menn gruppe C, runde 2

Bayern München (Tyskland) – Barcelona (Spania) 2-0 (0-0)

Allianz Arena

Mål: 1-0 Lucas Hernandez (50), 2-0 Leroy Sané (53).

---