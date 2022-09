Thiago Holm og Sahraoui tatt ut på U21-landslaget

Mandag var han på trener Leif Gunnar Smeruds liste over navn som skal møte Sveits og Spania i treningskamper.

Holm har slitt med skader i en periode, men den siste tiden har han vært helt sentralt for et Vålerenga-lag som har vært i svært god form. Holm har spilt aldersbestemte landskamper for Norge på alle alderstrinn fra G15 og oppover. Han står oppført med én landskamp for G19-laget.

Også Tromsøs August Mikkelsen får sjansen.

Mikkelsen har levert fem mål og fire målgivende pasninger for Tromsø i Eliteserien denne sesongen. Han scoret nylig to mål i 4-3-seieren over Rosenborg, og mot Bodø/Glimt søndag scoret han på et fantastisk frispark, men måtte gå av til pause. Likevel er han klar for spill.

U21-laget har kvalifisert seg til EM til sommeren neste år.

