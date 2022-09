Vålerengas Strandberg med i landslagstroppen tross skade

Det ble klart da Solbakken presenterte laget under en pressekonferanse på Ullevaal mandag.

Strandberg haltet av banen etter 56 minutter i Vålerengas eliteseriekamp mot Kristiansund søndag og er et usikkerhetsmoment for landslagssjef Ståle Solbakken før kampene mot Slovenia og Serbia.

– Strandberg kom nesten gjennom tre kamper på kunstgress. Det var et par mer enn jeg trodde. Vi får se hvor alvorlig den skaden er. De siste rapportene er ok. Så vi håper Stefan er klar. Det er en slags hamstringgreie, sa Solbakken om Strandberg.

Leo Skiri Østigård spilte i midtforsvaret alle fire kamper i juni, tre ganger sammen med Strandberg. Østgård har fått lite spilletid i Napoli etter overgangen i sommer. I fem av seks seriekamper har nordmannen vært plassert på reservebenken.

– Vi håper han kan få spille en seriekamp til helgen og få 90 minutter på banen for Napoli, sa Solbakken.

– Medlidenhet

Tilbake er også Omar Elabdellaoui som har slitt etter at han skadet øyet. Han ble uttatt til en tropp tidligere i år, men måtte melde forfall. Nå står han uten klubb etter at kontrakten med Galatasaray ble terminert.

– Han har gjort så mye over så lang tid. Det kan være det er noen promille medlidenhetsuttak i dette, men jeg har veldig lyst til å se Omar i dette miljøet som han har vært en stor del av over så lang tid, sa Solbakken til NTB.

– Det er litt medlidenhetsuttak. Det sa jeg også til ham, gjentok Solbakken.

Troppen inneholder også to debutanter. Jørgen Strand Larsen og Ola Brynhildsen får sjansen.

– Totalt uforståelig valg

Ståle Solbakken gjentok under pressekonferansen kritikken av Mathias Normanns klubbvalg. Normann valgte å skrive under for den russiske klubben Dinamo Moskva nylig. Han er utlånt dit fra en annen russisk klubb, Rostov, for hele den pågående sesongen.

Overgangen er omstridt på grunn av Russlands invasjon av Ukraina. Solbakken frarådet Normann sterkt å velge Moskva-klubben, men midtbanespilleren trosset landslagssjefens syn. Dermed gjorde Normann seg også uaktuell for landslagsuttaket.

– Det er et totalt uforståelig valg. Jeg synes det er tonedøvt av ham og eventuelt de rådgiverne som står bak, sa Solbakken mandag.

– Jeg har egentlig stor sans for Mathias som person og fotballspiller, men dette er en skivebom som vanskelig kan være større.

Solbakken sa også at alle spillerne, uansett posisjon i laget, ville blitt utelatt om de gjorde som Normann.

– Det er ikke slik at vi er ute etter noen livstidsstraff for dette. Samtidig gir det ham (Normann) ikke noen ekstra poeng i framtiden, sa Solbakken.

To lag kan vinne

Landslaget skal møte Slovenia borte 24. september og Serbia hjemme tre dager senere i nasjonsligaen.

Verken Sverige (3 poeng) eller Slovenia (2) kan ta igjen Norge på tabellen. Gruppevinneren blir enten Norge (10 poeng) eller Serbia (7).

Dersom Norge vinner borte mot Slovenia 24. september og Serbia samtidig avgir poeng mot Sverige, vil Norge være gruppevinner før serberne kommer til Ullevaal. Uavgjort for Norge og serbisk tap vil gjøre samme nytten.

A-landslagstroppen

Dette er hele troppen som skal møte Slovenia og Serbia:

Keepere

Ørjan Håskjold Nyland

André Hansen

Sten Michael Grytebust

Forsvar

Marcus Holmgren Pedersen

Omar Elabdellaoui

Julian Ryerson

Birger Solberg Meling

Fredrik André Bjørkan

Stefan Strandberg

Leo Skiri Østigård

Andreas Hanche-Olsen

Kristoffer Vassbakk Ajer

Stian Rode Gregersen

Midtbane

Patrick Berg

Martin Ødegaard

Sander Berge

Morten Thorsby

Fredrik Aursnes

Mohamed Elyounoussi

Kristian Thorstvedt

Mats Møller Dæhli

Angrep

Ola Brynhildsen

Alexander Sørloth

Erling Braut Haaland

Joshua King

Jørgen Strand Larsen

