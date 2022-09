Det var skrevet i stjernene at Lasse Nordås, som er lånt ut fra Glimt til Tromsø, skulle markere seg i det nordnorske derbyet. Og spissen leverte på bestilling.

August Mikkelsen sendte Nordås alene med Nikita Haikin i Glimt-buret, og 20-åringen sendte et fullsatt Alfheim til himmels etter et snaut kvarter.

– Det var fryktelig digg. Jeg er jo Glimt-spiller på papiret, men nå er det Tromsø som teller. Så selvfølgelig må jeg vise glede og være glad, sa Nordås til Discovery.

Det populære målet var spissens første i TIL-drakten.

Ifølge klubbens hjemmeside er det første gang siden 2011 at Tromsø har klart å fylle opp stadion som har kapasitet på 6691 tilskuere.

Mikkelsen-magi

– Det var herlig. Jeg synes det ble en skikkelig fest i dag. Kononmatch av guttene, jeg er imponert, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery.

Ti minutter før pause doblet August Mikkelsen ledelsen med et fantastisk frispark. Unggutten limte ballen i krysset fra om lag 20 meter.

– Alfheim har sett magi, kunne man høre speaker rope utover stadion.

– Det var deilig. Jeg øvde litt på det i går på treningen, så det var deilig å se den gå inn. Det lønte seg i dag, sa Mikkelsen til Discovery i pausen.

Målscoreren måtte av i pausen etter en kjenning på baksiden av låret, opplyste Helstrup til rettighetshaveren.

Faller fra i toppen

Etter hvilen gjorde Alfons Sampsted det enda vanskeligere for de tilreisende bodøværingene. Backen sendte ballen rett til Eric Kitolano, som stormet mot mål og banket ballen i krysset til 3-0.

Mot slutten av kampen kunne Tromsø gått opp i både 4-0 og 5-0, men i stedet satte Nino Zugelj inn reduseringen for gjestene. Deretter gjorde Lars-Jørgen Salvesen 2-3, og plutselig var det spenning igjen.

Flere mål ble det imidlertid ikke.

– Vi liker jo å dele brodelig her i nord, så vi er glad for å kunne gi Glimt et par scoringer på slutten, sa Helstrup spøkefult.

Glimt har vunnet fire av de siste fem kampene i «Slaget om Nord-Norge». Sist Tromsø vant var 16. mai-kampen i Bodø 2018. Da vant gjestene 1-0.

Med tap i Tromsø begynner det å se veldig vanskelig ut for Glimt å ta sin tredje strake serietittel. Bodøværingene ligger på 3.-plass med 41 poeng, 13 poeng bak serieleder Molde.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 22

Tromsø – Bodø/Glimt 3-2 (2-0)

Alfheim, 6691 tilskuere.

Mål: 1-0 Lasse Nordås (12), 2-0 August Mikkelsen (37), 3-0 Eric Kitolano (54), 3-1 Nino Zugelj (84), 3-2 Lars-Jørgen Salvesen (88).

Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval.

Gult kort: Ruben Yttergård Jenssen, Lasse Nilsen, Lasse Nordås, Tromsø, Nikita Haikin, Marius Lode, Bodø/Glimt.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Jostein Gundersen, Christophe Psyché, Anders Jenssen – Niklas Vesterlund, Lasse Nilsen (Warren Kamanzi fra 68.) – Sakarias Opsahl (Felix Winther fra 80.), Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Isak Vik fra 90.) – August Mikkelsen (Kent-Are Antonsen fra 45.), Lasse Nordås (Jasse Tuominen fra 67.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted (Morten Konradsen fra 58.), Marius Lode (Isak Helstad Amundsen fra 81.), Marius Høibråten (Nino Zugelj fra 58.), Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Joel Mvuka, Runar Espejord (Lars-Jørgen Salvesen fra 45.), Albert Grønbæk (Elias Kristoffersen Hagen fra 81.).

---