Svendsen senket HamKam med sitt første Viking-mål: – Utrolig deilig

– Det var utrolig deilig. Vi må «fighte» for det, men guttene står opp, og vi leverer en god bortekamp. Det er ikke alltid så pent til tider, men det viser at de spiller med hjertet, og at de gjør det vi ber dem om i dag. Da får vi tre poeng, og det er herlig, sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery.

Det ble en fartsfylt åpning på kampen da rogalending Morten Bjørlo headet HamKam i ledelsen etter åtte minutter. Aleksander Melgalvis slo innlegget.

«Kammas» ledelse holdt imidlertid ikke lenger enn i ett snaut minutt. Niklas Sandberg løftet ballen opp i feltet til Kristoffer Løkberg, som vippet ballen forbi Nicholas Hagen og trillet den inn i nettet fra spiss vinkel.

20 minutter senere var Zlatko Tripic nære å sende gjestene i ledelsen da han headet ballen i nettveggen etter Naatam Skyttä slo et innlegg på bakre stolpe.

Kapteinen fortsatte å skape farligheter for vertene i andreomgang da han først kom seg alene med keeper, før han spilte inn til Sander Svendsen på 16 meter, men avslutningen gikk utenfor.

Første mål i Viking

Ti minutter før full tid fikk gjestene endelig uttelling igjen da Markus Solbakken spilte ballen inn til Svendsen i feltet, som skjøt ballen forbi Hagen i HamKam-målet.

– Det var fantastisk. Det er slike øyeblikk man jobber for hver eneste dag. Det var fantastisk å score, men enda mer fantastisk å ta tre poeng, sa Svendsen til Discovery.

Målet var hans første for Viking. Angrepsspilleren gjorde overgang fra den danske klubben Odense i sommervinduet.

Første seier på to måneder

Det var Vikings første seier i Eliteserien siden 17. juli da de vant 2-1 hjemme mot Kristiansund. Viking har siden falt langt ned på tabellen og ligger nå på 6.-plass med 32 poeng.

HamKam kjemper på sin side hardt for å overleve på det øverste nivået. Hedmarkingene ligger på 13.-plass med 23 poeng, ett mer enn Sandefjord på kvalikplass ned til 1. divisjon.

– Vi er forberedt på at vi kjemper en kamp mot kvalik nå. Det har vi vært forberedt på lenge. Vi er ikke overrasket over at vi er «nedi der», men vi skal komme oss ut av det, sa Melgalvis til rettighetshaveren.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 22

HamKam – Viking 1-2 (1-1)

Briskeby, 4562 tilskuere.

Mål: 1-0 Morten Bjørlo (7), 1-1 Kristoffer Løkberg (8), 1-2 Sander Svendsen (79).

Dommer: Kai Erik Steen, Østsiden Askøy.

Gult kort: Kobe Hernández-Foster, Rilwan Hassan, HamKam, Kevin Kabran, Viljar Vevatne, Viking.

Lagene:

HamKam (3-2-3-2): Nicholas Hagen – Markus Nakkim (Marcus Pedersen fra 83.), Hasan Kurucay, Vetle Skjærvik (Fernán Faerron fra 45.) – Aleksander Melgalvis (Vegard Kongsro fra 83.), Amin Nouri – Fredrik Sjølstad, Kobe Hernández-Foster (Rilwan Hassan fra 45.), Morten Bjørlo – Victor Lind, Pål Alexander Kirkevold (Jonas Enkerud fra 65.).

Viking (3-5-2): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Kevin Kabran, Naatan Skyttä (Fredrik Torsteinbø fra 60.), Markus Solbakken, Kristoffer Løkberg, Niklas Sandberg (Herman Haugen fra 90.) – Zlatko Tripic (Mai Traore fra 90.), Daniel Karlsbakk (Sander Svendsen fra 69.).

---