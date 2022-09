Medisinsk drama på tribunen i Barcelona-seier – snartenkt keeper hylles

TV-bildene viste at hjemmelagets keeper Jeremías Ledesma kastet en hjertestarter opp blant tilskuerne etter å ha blitt gjort oppmerksom på dramaet som utspilte seg.

Kampen tok den uhyggelige vendingen mot slutten av de tilmålte 90 minuttene.

– Det var en hjertestanser Ledesma kastet opp på tribunen, fastslo TV 2s kommentator Magnus Drivenes.

Det samlet seg raskt medisinsk personell bak målet til Cádiz. På arenaen sto sjokkerte spillere og fulgte den dramatiske situasjonen. Etter hvert ble lagene vinket i garderoben.

Er ved bevissthet

«Spillerne går tilbake i garderoben til situasjonen er løst, men kampen er ikke avlyst», skrev Cádiz på Twitter etter et kvarter.

Ved 21-tiden opplyste Cádiz-president Manuel Vizcaino til radiostasjonen Cope at personen som fikk et illebefinnende skal være brakt til sykehus. Vedkommende skal ifølge Vizcaino «ha fått tilbake puls» og «være stabilisert».

I spanske medier hylles Cadiz-keeper Ledesma for sin inngripen og snarrådige inngripen.

Ifølge Sport melder TV-kanalen Movistar at en kardiolog som var på stadion løp over banen for å yte medisinsk bistand da dramaet utspilte seg.

Det sportslige havnet helt i bakgrunnen etter den uhyggelige episoden på Mirandilla. Et reservepreget Barcelona slet lenge med å bryte gjennom Cádiz-forsvaret. Først i annen omgang ble det scoringer.

Lewandowski-mål

Frenkie de Jong sto bak 1-0-målet ti minutter etter pause. Deretter doblet Robert Lewandowski, som hadde kommet inn som innbytter, ledelsen.

Etter at spillet var gjenopptatt kombinert Lewandowski med Ansu Fati, før sistnevnte la på til 3–0. På overtid fastsatte Ousmane Dembélé resultatet til 4–0.

Oppgjøret i Cádiz vil imidlertid bli husket for helt andre ting enn scoringene.

Barcelona er ubeseiret i La Liga etter fem kamper. Mannskapet til Xavi står med 13 poeng. Real Madrid har ett poeng mindre, men har en kamp til gode.

