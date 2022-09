Donnarumma reddet seieren for PSG som tok tabelltoppen

Seieren løfter PSG tilbake til toppen av tabellen i Ligue 1. Storklubben er ubeseiret etter sju serierunder under sin nye trener Christophe Galtier.

PSG har samme antall poeng som Marseille, som slo Lille 2-1 lørdag.

I møtet med Brest framsto imidlertid PSG svært tannløse. Brest tapte 0–7 mot Montpellier nylig, men klarte seg atskillig bedre mot serielederen. Gjestene kunne riktignok fort ha blitt redusert til ti mann før pause. Forsvarer Christophe Herelle fikk rødt kort etter å ha lagt Neymar i bakken, men VAR-sjekken viste at PSG-stjernen var marginalt i offsideposisjon i forkant.

Kampens eneste scoring kom fra Neymars fot. Lionel Messi gjorde forarbeidet, og brasilianeren var sikker foran mål.

I annen omgang måtte PSG-keeper Gianluigi Donnarumma i aksjon da Brest ble tildelt straffespark etter at Presnel Kimpembe hadde stanset Noah Fadiga på klønete vis. Islam Slimanis forsøk fra krittmerket ble imidlertid reddet av Donnarumma.

PSG-trener Galtier gjorde kun to endringer på laget som slo Juventus 2–1 i mesterligaens gruppespill tidligere denne uka. Allerede om få dager venter et nytt mesterligaoppgjør med en lang reise til Israel for å møte Maccabi Haifa.

